ترامب: واشنطن "في طور السيطرة" على مضيق هرمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة هي "في طور السيطرة" على مضيق هرمز، في ظل تصعيد هو الأعنف بين إيران والولايات المتحدة منذ إعلان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل، ما يهدد بانهيار مذكرة التفاهم بينهما.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، "نحن في طور السيطرة على المضيق. ليس لديهم شيء. ليس لديهم شيء"، منتقدا في الوقت ذاته تكتيكات المفاوضين الإيرانيين الذين يسعون إلى إدخال تغييرات على ما تم الاتفاق عليه خلال ساعات من المحادثات "أمس".

ووضع التصعيد المتبادل خلال الأيام الأخيرة، مصير مذكرة التفاهم التي وقّعها الجانبان في منتصف يونيو، في مهب الريح.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنّ قواتها شنّت ليل الأحد الإثنين "المزيد من الضربات ضد إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية".