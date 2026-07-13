"أكسفورد" تختبر لقاحاً جديداً ضد فيروس "إيبولا"

تمكن علماء في جامعة أكسفورد من تطوير لقاح ضد سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، وسيقيمون مدى أمان استخدامه وقدرته على تحفيز الاستجابة المناعية لدى 50 متطوعاً سليماً في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ولدعم "الإسراع في إطلاق الدراسة ونقل اللقاح التجريبي إلى مرحلة التقييم السريري" جرى تكوين مخزون يضم نحو 620 ألف جرعة من لقاح "تشاد أوكس 1 بي دي بي في" لاستخدامها المحتمل مستقبلاً. في وقت يواصل فيه الفيروس الانتشار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجرى أيضاً توفير نحو 4 آلاف جرعة تجريبية لاستخدامها في تجربة أكسفورد. ويعمل الباحثون أيضاً مع شركاء في أوغندا للتحضير لإجراء تجارب في أفريقيا.

وسيخضع المتطوعون للمتابعة لمدة عام، لكن العلماء يتوقعون معرفة على وجه السرعة ما إذا كان اللقاح يمكن أن يوفر للأشخاص حماية جيدة في وقت قصير.

ويستخدم اللقاح الجديد التكنولوجيا نفسها التي تم استخدامها في لقاح أكسفورد/أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، مما يعني أنه يمكن تطويره خلال أسابيع.