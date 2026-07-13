الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة بقيمة مليار دولار لدعم تعافي غزة

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، عن إطلاق مبادرة مشتركة مع 15 شريكاً لتقديم مساعدات بقيمة 883.6 مليون يورو "نحو مليار دولار" لدعم غزة.

وذكرت المفوضية أن مبادرة "فريق غزة" التي أُطلقت خلال اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل، تهدف إلى دعم مشاريع التعافي المبكر الجارية والمخطط لها لصالح سكان القطاع.

وتضم المبادرة 12 دولة أوروبية واليابان، إضافة إلى البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار، وفقا للمفوضية الأوروبية.