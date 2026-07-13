مصر تحيي الآبار الإنتاجية بحقل البركة النفطي

بدأت مصر في تنفيذ برنامج متكامل لإحياء الآبار الإنتاجية بحقل البركة بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، من خلال أعمال صيانة الآبار القائمة وحفر آبار تنموية واستكشافية جديدة.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة بجنوب مصر.

ووفق البيان، أجرى الدكتور سمير رسلان، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، يرافقه المهندس محمود طلبة، رئيس شركة كوم أمبو للبترول، وقيادات الشركتين، زيارة ميدانية إلى حقل البركة، لمتابعة انطلاق أعمال البرنامج عقب وصول جهاز الحفر والصيانة إلى موقع العمل، والاطمئنان على جاهزية المعدات وخطة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع شركة ميديتيرا الكندية، شريك الاستثمار في منطقة الامتياز، ويستهدف ضخ استثمارات جديدة لدعم وتنمية الإنتاج، من خلال تنفيذ برنامج لصيانة عدد من الآبار الإنتاجية، إلى جانب حفر بئرين جديدين كمرحلة أولى، مع إمكانية زيادة عدد الآبار وفقاً لنتائج الأعمال والدراسات الفنية.

وأكد الدكتور سمير رسلان أن بدء تنفيذ هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنشيط الإنتاج من حقل البركة، والاستفادة من الإمكانات البترولية الواعدة بمنطقة كوم أمبو، مشيراً إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتسريع وتيرة تنفيذ خطط الحفر والتنمية، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، في ضوء المحور الأول لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادف إلى زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية.