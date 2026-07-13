الكويت تعلن التصدى لأهداف جوية معادية داخل مجالها الجوي

أعلنت رئاسة الأركان الكويتي، صباح اليوم، أن القوات المسلحة الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

ونوهت، في بيان صحافي، نقلته وكالة "كونا"، أن أصوات الانفجارات، إن سمعت، فهي نتيجة لاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "تتصدى حاليا القوات المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي".