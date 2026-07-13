الطب يكشف السبب المبدئي لوفاة السيناتور ليندسي غراهام

توفي السيناتور ليندسي غراهام إثر تمزق في الشريان الأورطي ناجم عن مرض مزمن في القلب، وذلك وفقاً للنتائج الأولية لمكتب الفحص الطبي في واشنطن العاصمة والتي نُشرت الأحد.

ووفقاً لـ"فوكس نيوز"، خلص تحقيق أولي إلى أن السيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية، البالغ من العمر 71 عاماً، توفي نتيجة " تمزق في الشريان الأورطي بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين"، بحسب النتائج التي أصدرها مكتب السيناتور.

وتتضمن هذه الحالة النادرة حدوث تمزق في الشريان الرئيسي للجسم، وتصيب غالباً كبار السن من الرجال، وفقاً لـ "مايو كلينك".

وقال مكتب الفحص الطبي في تقييمه الأولي: "ستبقى شهادة الوفاة معلقة حتى الانتهاء من جميع الفحوصات السمية والمجهرية، وعندها سيتم تحديث الشهادة لتعكس سبب الوفاة وتصنيف طبيعتها بشكل مناسب".

ولدى عائلة غراهام تاريخ مع أمراض القلب، حيث توفي والده، فلورنس جيمس غراهام، بنوبة قلبية في أواخر الستينيات من عمره.

واستجابت فرق الطوارئ لمنزل غراهام في "كابيتول هيل" في حوالي الساعة 8:30 مساءً، بعد تلقي بلاغ عن شخص يعاني من آلام في الصدر، وفقاً لما كشفته تسجيلات أجهزة اللاسلكي. وأجرى المسعفون الإنعاش القلبي الرئوي، ثم نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى جامعة جورج واشنطن، حيث أُعلنت وفاته لاحقاً.

ونشر مكتب غراهام على منصة "إكس" صباح الأحد: "في مساء يوم السبت 11 يوليو، توفي السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إثر مرض قصير ومفاجئ. تُقدّر عائلة السيناتور غراهام دعواتكم في هذا الوقت، وتطلب احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الصعبة للغاية".

مسيرة سياسية حافلة

لأكثر من عقدين من الزمن، دافع غراهام عن مبدأ "السلام من خلال القوة الأميركية" في الخارج، داعياً إلى التدخلات العسكرية في أفغانستان والعراق — وإيران. كما ضغط بقوة لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وكان قد عاد للتو من رحلة إلى كييف قبل ساعات من وفاته.

وكان من المقرر أن يظهر غراهام في برنامج "ميت ذا بريس" (Meet the Press) على شبكة "إن بي سي نيوز" صباح الأحد. وقبل وفاته بوقت قصير، في حوالي الساعة 7 مساءً، أجرى السيناتور مكالمة هاتفية مع دونالد ترامب.

وروى ترامب للبرنامج يوم الأحد تفاصيل المكالمة قائلاً: "بدا صوته متعباً بعض الشيء، لكنه كان ممتازاً، متعباً قليلاً فقط"، مشيراً إلى أن غراهام "بدا بحالة رائعة في الواقع". وأضاف: "لقد كان بمثابة فرد من العائلة بالنسبة لي. الأمر قاسٍ جداً حقاً".

يُذكر أنه عندما دخل ترامب معترك السياسة في الحزب الجمهوري، اشتبك غراهام معه بمرارة، حيث أطلق سيناتور كارولينا الجنوبية آنذاك حملته الرئاسية الخاصة. وفي ذلك الوقت، كان غراهام غاضباً من إهانة ترامب لرفيق دربه، السيناتور الراحل جون ماكين، بسبب وقوعه في الأسر خلال حرب فيتنام. إلا أن الثنائي تصالحا لاحقاً وأصبحا حليفين وثيقين.