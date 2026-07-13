واشنطن تشن ضربات جديدة لتقويض قدرات إيران في مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن شن ضربات عسكرية إضافية ضد القوات الإيرانية، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من القائد العام.

وأوضحت القيادة في بيانها أن هذه العمليات تأتي في إطار محاسبة طهران، وتهدف بشكل رئيسي إلى تقويض قدرات إيران العسكرية ومنعها من مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية، مشددة على التزامها بحماية الملاحة الدولية في هذا الممر المائي الاستراتيجي.