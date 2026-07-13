ألمانيا: 99 حالة غرق خلال يونيو الماضي بسبب «الحرّ»

سجلت ألمانيا حالات وفاة بسبب الغرق، خلال يونيو 2026، أكثر من أي شهر يونيو منذ 2003، حيث كشفت جمعية إنقاذ الأرواح الألمانية أن ما لا يقل عن 99 شخصاً لقوا حتفهم غرقاً، وكانت آخر مرة يتم فيها تسجيل حالات وفاة مماثلة خلال موجة الحر، في فصل صيف عام 2003، عندما لقي 107 أشخاص حتفهم.

وقالت رئيسة الجمعية، أوتي فوجت: «البداية المأساوية لموسم السباحة تثير القلق من أن المزيد من موجات الحر خلال فصل الصيف، يمكن مجدداً أن يحصد الكثير من الأرواح أثناء السباحة»، وأضافت فوجت: «أكثر من 90% من الضحايا الذين لقوا حتفهم، خلال الشهر الماضي، كانوا من الذكور».