الجيش الكويتي: استهداف 3 مراكز حدودية ومنصة نفط بحرية شمال البلاد بطائرات مسيّرة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، تعرّض ثلاثة مراكز حدودية برية شمال الكويت لهجوم عدواني آثم، أسفر عن وقوع أضرار مادية.

كما تعرّضت إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة.

وباشرت الجهات المختصة فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي استمرار جاهزية القوات المسلحة، واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.