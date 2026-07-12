القيادة المركزية الأميركية: مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن مضيق هرمز مازال مفتوحاً للملاحة أمام جميع السفن.

ووفقاً لشبكة "إن بي سي نيوز"، جاء ذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة جولة أخرى من الضربات ضد إيران صباح اليوم رداً على هجومها على سفينة حاويات ترفع علم قبرص في مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) صباح اليوم الأحد في بيان أن الضربات نُفذت بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب. وقبل هذا الإعلان، أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز، مرجعةً ذلك إلى التدخل الأجنبي ومحاولات عدة سفن المرور عبر مسارات غير مصرح بها، كما أعلنت استهدافها لإحدى السفن العابرة.

ولم يُشر بيان القيادة المركزية الأميركية، المتعلق بالضربات الجديدة، إلى إغلاق إيران للمضيق، واقتصر على ذكر الهجوم على السفينة التي ترفع علم قبرص. وأفادت "سنتكوم" بفقدان أحد أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن السفينة، والتي تحمل اسم (M/V GFS Galaxy)، غير قادرة على إكمال رحلتها بسبب نشوب حريق وأضرار لحقت بغرفة المحركات.

وقالت القيادة المركزية في بيان: "تفرض الولايات المتحدة تكلفة باهظة من خلال الاستمرار في إضعاف قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحرية".

وأعلنت "سنتكوم"، اليوم، انتهاء الضربات، مؤكدة أن القوات الأميركية ضربت 140 هدفاً عسكرياً، شملت مواقع صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، وقدرات بحرية، ومواقع مراقبة ساحلية.

وشددت القيادة المركزية على أن مضيق هرمز "مفتوح أمام جميع السفن التي تسعى للعبور القانوني في هذا الممر المائي الدولي"، مضيفة: "القوات الأميركية متمركزة ومستعدة لضمان بقاء حرية الملاحة متاحة رغم العدوان الإيراني غير المبرر، والمضايقات، والتهديدات، والإعلانات التعسفية. إيران لا تسيطر على المضيق، وحركة المرور مستمرة".