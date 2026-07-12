قطر تعلن حداداً عاماً أربعة أيام على رحيل الشيخ حمد بن خليفة

أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في جميع أنحاء الدولة على رحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لمدة أربعة أيام، اعتباراً من اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بتعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، اعتباراً من غدٍ الاثنين، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد المقبل. كما تُنكَّس الأعلام في جميع أنحاء الدولة طوال فترة الحداد.

وأعلن الديوان الأميري أن الصلاة على جثمان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ستُقام بعد صلاة المغرب اليوم الأحد في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة، ثم يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل.

كما أشار الديوان إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل المعزين من قادة الدول، وأفراد الأسرة الحاكمة، والأعيان، والمواطنين، في قصر لوسيل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الموافق 13 و14 و15 يوليو 2026، خلال الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.