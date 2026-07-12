منظومات الدفاع الجوي البحرينية تدمر عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي دمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الأحد، مؤكدة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة (إكس)، إلى أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.