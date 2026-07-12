الكويت: استمرار الاعتداءات الإيرانية يفاقم حدة التوتر في المنطقة

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفتها صباح اليوم الأحد، مما يعكس إصراراً على نهجٍ عدائيٍ متكرر ويمثل انتهاكاً جسيماً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن "استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيدا بالغ الخطورة من شأنه أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية".

وجددت التأكيد على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها لا تقبل المساس وأن دولة الكويت تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.