وفاة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام بعد صراع مع مرض مفاجئ

توفي السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، ممثل ولاية كارولينا الجنوبية، عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد صراع مع مرض قصير ومفاجئ، وفق ما أعلنه مكتبه في بيان صدر الأحد.

وشغل غراهام عضوية مجلس الشيوخ الأميركي منذ عام 2003، وعُرف بمواقفه المتشددة في السياسة الخارجية، كما أصبح أحد أبرز حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن كان من منتقديه خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016.