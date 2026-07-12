وزير الحرب الأميركي: إيران اتخذت قراراً سيئاً بالعدوان على الملاحة في هرمز.. وهي تدفع الآن الثمن

توعد وزير الحرب الاميركي بيت هيغسيث فجر اليوم الأحد إيران بعواقب وخيمة وذلك بعد استهدافها سفينة تجارية اثناء عبورها مضيق هرمز.

وقال هيغسيث في تغريدة على صفحته على منصة اكس أن "إيران اتخذت قرارا سيئا وهي الان تدفع الثمن" في أول تعليق له بعد اعلان القيادة المركزية الاميركية (سنتكوم) بدء جولة جديدة من الضربات العسكرية على إيران بعد استهدافها سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها بدأت تنفيذ جولة ثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد إيران، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي رداً مباشراً على هجوم نفذه الحرس الثوري على سفينة حاويات ترفع علم قبرص أثناء عبورها في مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة أن العمليات العسكرية الجارية تركز على أهداف محددة؛ حيث شملت الضربات الأميركية في إيران رادارات للمراقبة الجوية ومواقع مخصصة لتخزين الصواريخ.

وفيما يتعلق بتفاصيل الهجوم الإيراني على السفينة التجارية، أفادت القيادة المركزية بفقدان أحد أفراد الطاقم المدنيين، مشيرة إلى أن السفينة المستهدفة غير قادرة على مواصلة رحلتها نتيجة نشوب حريق على متنها وتعرضها لأضرار جسيمة في غرفة المحركات.

وعلى الصعيد السياسي والاتفاقيات السابقة، وجهت القيادة رسالة حازمة لطهران قائلة: "لقد منحنا إيران فرصة جديدة لإثبات التزامها بمذكرة التفاهم، لكنها أخفقت مرة أخرى".