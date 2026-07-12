القيادة المركزية الأميركية: بدء جولة ضربات ثالثة ضد إيران رداً على استهداف سفينة في مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها بدأت تنفيذ جولة ثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد إيران، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي رداً مباشراً على هجوم نفذه الحرس الثوري على سفينة حاويات ترفع علم قبرص أثناء عبورها في مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة أن العمليات العسكرية الجارية تركز على أهداف محددة؛ حيث شملت الضربات الأميركية في إيران رادارات للمراقبة الجوية ومواقع مخصصة لتخزين الصواريخ.

وفيما يتعلق بتفاصيل الهجوم الإيراني على السفينة التجارية، أفادت القيادة المركزية بفقدان أحد أفراد الطاقم المدنيين، مشيرة إلى أن السفينة المستهدفة غير قادرة على مواصلة رحلتها نتيجة نشوب حريق على متنها وتعرضها لأضرار جسيمة في غرفة المحركات.

وعلى الصعيد السياسي والاتفاقيات السابقة، وجهت القيادة رسالة حازمة لطهران قائلة: "لقد منحنا إيران فرصة جديدة لإثبات التزامها بمذكرة التفاهم، لكنها أخفقت مرة أخرى".