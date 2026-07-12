الهند ونيوزيلندا ترفعان علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية

رفعت الهند ونيوزيلندا، أمس، علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية، وحددتا هدفاً مدته خمس سنوات لمضاعفة تجارتهما الثنائية السنوية من السلع والخدمات بحلول عام 2030، وذلك بعد محادثات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» الهندية.

وأسفر الاجتماع عن 18 نتيجة ملموسة، من بينها توقيع 10 اتفاقيات، أبرزها خريطة طريق لتوسيع العلاقات في غضون السنوات الأربع المقبلة، وإطار عمل لتعزيز التعاون البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واتفاقية دعم لوجستي متبادل بين البحرية الهندية وقوات الدفاع النيوزيلندية.