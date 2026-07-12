قيادي في البرلمان الأوروبي يدعو إلى إنشاء جيش أوروبي موحد

جدد رئيس كتلة الأحزاب المحافظة في البرلمان الأوروبي المعروفة باسم «حزب الشعب الأوروبي»، مانفريد فيبر، دعوته إلى إنشاء جيش أوروبي مشترك، منتقداً تشتت سياسة الدفاع الأوروبية.

وقال السياسي الألماني، في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها اليوم: «نهدر حالياً مليارات من أموال دافعي الضرائب بسبب غياب الكفاءة في عمليات المشتريات، وبسبب انغلاق أسواق الدفاع الوطنية. نحن بحاجة الآن إلى سوق أوروبية موحدة لمستلزمات الدفاع، وقواعد مشتركة للتصدير، وهياكل قيادة أوروبية في مجال الدفاع، أي بحاجة إلى جيش أوروبي».

وفي ما يتعلق بتوسيع قدرات الجيش الألماني، قال فيبر إنه يلمس وجود كثير من الأشخاص في أوروبا يشعرون بالقلق من جيش ألماني شديد التسليح يكون تحت سيطرة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، مضيفاً أنه «لا أحد يستطيع اليوم التنبؤ بما سيحدث بعد عشرة أعوام». وتابع: «لا أحد يستطيع استبعاد أن يسيطر حزب البديل من أجل ألمانيا في وقت ما مستقبلاً على الجيش الألماني، وسيكون ذلك كارثة».

وأضاف فيبر، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: «قد يتمكن حزب البديل من أجل ألمانيا، وكذلك حزب مارين لوبان في فرنسا، من تقويض اتحادنا الأوروبي القائم على السلام».

ولذلك دعا فيبر إلى إحياء فكرة المستشار الألماني السابق كونراد أديناور بشأن إنشاء جيش أوروبي، «حتى لا يتمكن أي جيش في أوروبا بعد اليوم من تهديد جيرانه أو الامتناع عن تقديم الدعم في أوقات الأزمات».