الفيضانات في بنغلاديش تودي بحياة 44 وتقطع السبل بأكثر من مليون

أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية، التي تسببت فيها أمطار موسمية غزيرة استمرت عدة أيام، بحياة ما لا يقل عن 44 شخصاً ‌في جنوب شرق بنغلاديش، وأدت إلى تقطع السبل بأكثر من مليون شخص في وقت تسارع فيه السلطات اليوم السبت إلى إيصال المساعدات إلى البلدات المتضررة.

وقالت وزارة إدارة الكوارث في بنغلاديش إن الفيضانات التي اجتاحت سبع مقاطعات، هي تشاتوجرام، وكوكس بازار، وبندربان ورانجاماتي، وخاجراشاري، ومولفيبازار، وهابيجانج، عطلت الحياة اليومية، ⁠وعزلت آلاف الأسر.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي وتضرر الطرق وانقطاع خطوط الاتصال إلى إبطاء جهود الإنقاذ والإغاثة. ولم يتمكن كثير من السكان من الطهو لعدة أيام بعد أن غمرت ‌مياه الفيضانات منازلهم، في حين يعاني آخرون بعد أن غطت طبقات سميكة من الطين المطابخ وأماكن المعيشة.

وتعتمد آلاف الأسر على الأطعمة الجافة وعلى الإغاثة الطارئة، إلا أن الطرق التي جرفتها المياه والجسور المتضررة صعبت ‌على أفراد الإغاثة الوصول إلى بعض البلدات الأكثر تضررا.

وينقل أفراد ⁠من الجيش والبحرية المواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية بالقوارب إلى البلدات المعزولة في وقت تكثف فيه السلطات جهود الإغاثة.

وقال وزير إدارة الكوارث ⁠والإغاثة إقبال حسين ⁠خلال زيارة للمناطق المتضررة في تشاتوجرام "تبذل الحكومة كل ما في وسعها لدعم ضحايا الفيضانات. ويجري توزيع المساعدات ومياه الشرب الآمنة والإمدادات الطبية، ونحث من غمرت المياه ⁠منازلهم على الانتقال إلى أقرب مأوى".