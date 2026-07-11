إصابة 14 شخصاً بعد خروج عربة قطار عن مسارها في مصر

أفادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، السبت، بخروج عربة قطار عن مسارها في قرية محلة روح التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية في شمال البلاد، ما أسفر عن إصابة 14 شخصاً وفق حصيلة أولية.

وقالت الهيئة في بيان إنه "أثناء دخول قطار رقم 450 ركاب (دمنهور / قلين / طنطا) إلى محطة محلة روح في تمام الساعة 7:50 صباح اليوم (السبت)، خرجت العجلة الأولى من العربة خلف الجرار، عن القضبان، مما أسفر عن عدد من الإصابات الخفيفة".

وأوضحت التقارير الطبية الأولية أن معظم الإصابات تنوعت بين كدمات واشتباه في كسور وخلع بالمفاصل، فيما غادر أحد المصابين المستشفى بعد تحسن حالته.

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت "بدفع فرق الطوارئ والأوناش والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف، والعمل على إعادة العربة إلى مسارها، واستعادة انتظام حركة القطارات في أسرع وقت ووفقاً لمعدلاتها الطبيعية".

كما قررت الهيئة تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الفنية للواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.