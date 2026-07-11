ترامب: ألف صاروخ موجه نحو إيران في حال أقدمت على اغتيالي

قال الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب الجمعة إنه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لشنّ هجمات على إيران في ⁠حال أقدمت حكومة طهران على اغتياله أو ‌الشروع في الاغتيال.

وأضاف في منشور على منصته ‌للتواصل الاجتماعي (تروث سوشال) ‌"هناك ألف صاروخ جاهز ‌للإطلاق وموجّه ‌نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع آلاف أخرى ‌ستتبعها فوراً، في ⁠حال أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها، ⁠الذي أطلقته ⁠في أنحاء متفرقة من العالم، باغتيال ⁠رئيس الولايات المتحدة، وهو أنا، أو محاولة اغتياله".

وأضاف "صدرت الأوامر بالفعل، والجيش الأميركي على ‌أهبة الاستعداد، وجاهز، وقادر، لمدة عام قابل للتمديد، على تدمير جميع مناطق إيران بشكل كامل".