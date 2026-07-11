"إيبولا" يودي بحياة 648 شخصا في الكونغو والإصابات تتجاوز 1800 حالة

أودى فيروس "إيبولا" بحياة 648 شخصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1830 حالة حتى يوم الخميس، بحسب بيانات حكومية صدرت مساء الجمعة. وأوضح تقرير الوضع الوبائي أن هذه الأرقام تشمل الحصيلة الكاملة للإصابات والوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تواصل السلطات الصحية متابعة تفشي الفيروس وبذل الجهود لاحتواء انتشاره.