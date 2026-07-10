مصدر لـ"أكسيوس": جولة مفاوضات أميركية إيرانية جديدة في سويسرا الأسبوع المقبل

كشف مصدر مطلع لموقع "أكسيوس" أنه من المتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل، مرجحاً أن تستضيفها العاصمة السويسرية.

يأتي هذا الكشف في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية لمنع الانهيار الشامل للاتفاق الأميركي الإيراني، حيث أكد دبلوماسي مطلع آخر للموقع أنه "من الواضح أن كلا الجانبين يرغبان في العودة إلى مذكرة التفاهم".

وفي إطار مساعي خفض التصعيد التي شهدتها الساعات الثماني والأربعين الماضية، توجه مفاوضون قطريون إلى إيران يوم الجمعة في زيارة جرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وتهدف هذه الخطوة، بحسب مصادر دبلوماسية، إلى لقاء المسؤولين الإيرانيين لتهيئة الظروف المناسبة والتمهيد لاستئناف المفاوضات.

الهدنة "انتهت"

وتتزامن هذه التسريبات مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة أن إدارته وافقت على استمرار المباحثات، لكنها لن تلتزم بوقف إطلاق النار بعد الآن.

وعلى الرغم من إعلان ترامب، يوم الأربعاء، أن الهدنة قد "انتهت" وتعبيره عن ضعف ثقته في إمكانية تمخض المحادثات عن اتفاق موثوق مع طهران، إلا أنه لا يزال يمنح الضوء الأخضر للمفاوضين الأميركيين بالانخراط في الحوار.

وأوضح ترامب موقفه في تدوينة نشرها عبر منصته "تروث سوشيال" (Truth Social) قائلاً: "لقد طلبت منا جمهورية إيران الإسلامية مواصلة 'المحادثات'. وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار قد انتهى! شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر".