النيران تلتهم جنوب إسبانيا.. 12 قتيلاً وعشرات المفقودين في أسوأ الكوارث

لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من حريق غابات هائل اندلع في جنوب إسبانيا، فيما لا يزال 23 آخرون في عداد المفقودين.

وذلك وفق ما أعلنه مسؤولون إسبان اليوم الجمعة. في الوقت الذي تكافح فيه فرق الإطفاء للسيطرة على أحد أكثر الحرائق فتكا في تاريخ البلاد.

وقال رئيس جهاز الطوارئ في منطقة الأندلس أنطونيو سانث، إن بين الضحايا مواطنا إسبانيا واحدا، بينما يعتقد أن معظم القتلى من جنسيات أجنبية. وأوضح أن بعض الأشخاص حاولوا مغادرة المنطقة بسياراتهم رغم التحذيرات بالبقاء في أماكنهم، بعدما انتشرت النيران بسرعة في منطقة غابات قرب بلدة لوس جاياردوس في إقليم ألميريا، وهي منطقة سياحية يقيم فيها عدد كبير من الأجانب، خصوصا البريطانيين والفرنسيين والبلجيكيين.

وأضاف سانث أن أربعة أشخاص يعتقد أنهم بريطانيون لقوا حتفهم داخل سيارة واحدة، بسبب وجود عجلة القيادة في الجانب الأيمن من المركبة. كما عثر على جثث ثمانية آخرين بعدما تركوا سياراتهم وحاولوا الهرب سيرا على الأقدام عبر طريق لم يكن ضمن مسارات الإجلاء. وأكد أن التعرف على بعض الجثث المتفحمة بالكامل سيحتاج إلى فحوصات الحمض النووي.

ووصف حاكم إقليم الأندلس خوان مانويل مورينو، الحريق بأنه من أسرع وأكثر الحرائق تعقيدا التي شهدتها المنطقة، مشيرا إلى أن النيران أتت على نحو 3200 هكتار، وسط توقعات بزيادة سرعة الرياح.

ورجح مورينو أن يكون بعض المفقودين من المتنزهين الذين فوجئوا باندلاع الحريق، بعدما عثرت فرق الإنقاذ على عصي للمشي في موقع الحادث.

وتأتي هذه الكارثة في وقت تشهد فيه إسبانيا بداية مبكرة لموسم حرائق الغابات، بسبب موجات الحر الشديدة التي تسببت في جفاف مساحات واسعة من البلاد. وأظهرت بيانات أوروبية أن نحو 57 ألف هكتار احترقت منذ بداية العام، وهي نسبة كبيرة مقارنة بالمعدلات السابقة.

وقال رجال إطفاء إن الحرائق باتت تنتشر في وقت أبكر من المعتاد بسبب سرعة جفاف الغطاء النباتي، محذرين من موسم صعب. وأشار مورينو إلى أن التحقيقات الأولية رجحت أن يكون سبب الحريق كابل كهرباء سقط قرب الطريق، فيما نفت شركة الكهرباء "إنديسا" أن يكون الكابل يحمل تيارا كهربائيا.

وحذر المسؤولون من أن إسبانيا تواجه صيفا طويلا وصعبا مع استمرار خطر اندلاع حرائق جديدة، خاصة مع وجود كميات كبيرة من النباتات الجافة التي تتحول إلى وقود سريع للاشتعال.