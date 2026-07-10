ترامب: إيران ستدفع ثمناً باهظاً في حال نجحت باغتيالي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران ستدفع ثمناً باهظاً في حال نجحت في مخططاتها لاغتياله.

وأضاف ترامب في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أنه ترك تعليمات بقصف إيران بمستوى غير مسبوق في حال نجحت باغتياله.

وكان ترامب صرح في وقت سابق قائلاً: "إنهم يريدون القضاء على الزعيم الأميركي، أي أنا. اسمي موجود في أي قائمة؛ فقد رأيت هذا الصباح أنني مدرج في كل قائمة من قوائمهم".

وتابع "وحتى الآن، أعتقد أنني كنت محظوظاً بعض الشيء، لكن ربما لن يستمر ذلك طويلاً، إنهم أناس أشرار ومرضى، وعلينا استئصال ذلك السرطان. هل تعرفون ما الذي يجب فعله؟ يجب استئصال السرطان في مرحلة مبكرة، وهذا هو شعوري".