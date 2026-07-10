ترامب: وافقنا على طلب إيران مواصلة المحادثات وأبلغناها انتهاء وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على طلب من إيران بمواصلة المحادثات، مضيفاً أن واشنطن أبلغت طهران بصورة قاطعة بأن وقف إطلاق النار انتهى.

وأكد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "طلبت منا إيران مواصلة المحادثات، وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتها، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى".

ولم يورد ترامب في منشوره تفاصيل إضافية بشأن المحادثات المرتقبة أو التداعيات العملية لإعلانه انتهاء وقف إطلاق النار.