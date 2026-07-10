توجيه اتهامات إلى 8 أشخاص.. الكشف عن تفاصيل "مخطط" للهجوم على البيت الأبيض

ذكرت وزارة العدل الأميركية، في بيان أمس، أن هيئة محلفين اتحادية كبرى أصدرت لائحة ​اتهام بحق ثمانية رجال بتهمة التخطيط لشن هجوم على ‌فعالية للفنون القتالية المختلطة بالبيت الأبيض في يونيو.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي، الشهر الماضي، إنه أحبط هجوما مخططا له ​على الفعالية في البيت الأبيض.

ووجهت تهمتان للرجال الثمانية، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاماً، في ​لائحة اتهام صادرة في كولومبوس بولاية أوهايو حيث تمت أول عملية اعتقال. وأعلنت وزارة العدل أن المتهمين ​الباقين اعتقلوا أيضا منذ ذلك الحين.

ووجهت لائحة ​الاتهام إليهم جميعا تهمتين، هما "التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين والتآمر لارتكاب جريمة قتل على أراضي الحكومة الاتحادية ولقتل مسؤول في الحكومة الاتحادية".

قالت ​وزارة العدل إن المتهمين خططوا لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، ​ونائبه جيه.دي فانس، ومسؤولين أميركيين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والملياردير إيلون ‌ماسك، و"أهداف أخرى ذات أهمية كبيرة" خلال الحدث.

وحضر ترامب الحدث، الذي لم يشهد أي واقعة تزامنا مع عيد ميلاده الثمانين، إلى جانب عدد من المشرعين الجمهوريين والمتبرعين ومسؤولي الإدارة الأميركية ​للاحتفال بالذكرى ​250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل إن الرجال الثمانية ​يعتقد أنهم شاركوا في مجموعات دردشة ومنتديات ​عبر الإنترنت على تطبيقات سيجنال وديسكورد وتيك توك وإنستجرام.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الشهر الماضي إن المؤامرة تضمنت التخطيط لاستخدام طائرات مسيرة محملة ​بالمتفجرات لقصف الجانب الشمالي من البيت ​الأبيض بهدف توجيه الحاضرين نحو مخرج حيث كان قناصون يخططون لإطلاق النار ​على السياسيين وغيرهم في أثناء فرارهم.