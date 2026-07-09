تفشٍ غير مسبوق لإيبولا في الكونغو

حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، من أنّ تفشي وباء إيبولا في الكونغو هو "الأسرع انتشارا على الإطلاق".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ الفيروس أودى بحياة 600 شخص في هذه البلاد، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من تجاوز عدد الوفيات 500.

وأظهرت الأرقام المُحدّثة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وجود 1759 حالة إصابة مؤكدة في الكونغو الديموقراطية، منذ الإعلان عن تفشي المرض في منتصف مايو، بينها 600 حالة وفاة مؤكدة.