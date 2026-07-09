"خسائر بشرية فادحة" في حريق مصنع أحذية بالصين

قتل 28 شخصا على الأقل جراء حريق اندلع في مصنع للأحذية بشرق الصين، في حصيلة أولية أوردتها وكالة شينخوا الرسمية الخميس، بعد حديث الرئيس الصيني شي جين بينغ عن "خسائر بشرية فادحة".

واندلع الحريق في مصنع "هويتينغ" للأحذية في مدينة جينجيانغ بمقاطعة فوجيان، حوالى الساعة الثانية عشرة ظهرا (04.00 ت غ)، مما تسبب في وقوع خسائر بشرية، حسبما ذكر التلفزيون المركزي الصيني.

وأرسلت فرق الإطفاء والإنقاذ 183 عنصرا و35 مركبة إلى موقع الحريق للسيطرة عليه، وفقا لوزارة إدارة حالات الطوارئ.