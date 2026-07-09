الكويت تعلن التعامل بنجاح مع 3 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و10 مسيرات معادية وقوع إصابة واحدة

أعلنت دولة الكويت، أن قواتها المسلحة رصدت، فجر اليوم الخميس، 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا و10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع بدولة الكويت، العقيد الركن سعود العطوان، قوله، إن ذلك أسفر عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع في البلاد، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة.