ماذا كتب ترامب في رسالته إلى أحمد الشرع؟

نشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، صورة له رفقة الرئيس السوري أحمد الشرع، وهما يحملان رسالة موقعة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعلن فيها قراره رفع سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال ترامب في رسالته للرئيس السوري: «اليوم، أبلغتُ الكونغرس بقراري إلغاء تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب. ووفقاً للقانون، سيُجري الكونغرس الآن مراجعة تستمر 45 يوماً لاستكمال هذا القرار وجعله نهائياً».

وأضاف: «لقد وعدتُ بإزالة جميع العوائق التي تحول دون إعادة بناء بلدكم، وقريباً جداً ستتمكنون أخيراً من القيام بذلك. ولدينا شركات أمريكية مستعدة للاستثمار في سوريا والمساعدة في جعل بلدكم أكثر ازدهاراً من أي وقت مضى».

وتابع: «أتطلع إلى الأثر الإيجابي الذي سيُحدثه هذا القرار للشعب السوري، وإلى تعميق الشراكة بين بلدينا».

يذكر أن سورية مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، بسبب السياسات التي انتهجها نظام الأسد، الأمر الذي أعاق اندماج الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي، خلال العقود الماضية.