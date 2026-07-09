ترامب: إيران ليست جادة بإبرام اتفاق ولا أثق بالتزامها بتنفيذه

شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجدية إيران في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، معرباً عن عدم ثقته بالتزام الإيرانيين بأي اتفاق مستقبلي، وذلك بعد إعلانه تلقي الولايات المتحدة اتصالاً من إيران يسعى للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب في تصريحات صحافية أن الولايات المتحدة ضربت إيران بقوة كبيرة رداً على الهجمات الإيرانية على سفن، مؤكداً الضربات الأميركية كانت حاسمة.