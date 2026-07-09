ارتفاع إصابات "إيبولا" في الكونغو إلى 1708 حالات وسط تحذيرات من استمرار التفشي

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1708 حالات، بينها 580 وفاة، وفق بيانات حكومية صدرت الأربعاء.

وفي السياق، أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الكونغو آن أنسيا، أن تفشي فيروس "إيبولا" لم يصل بعد إلى مرحلة الاحتواء، ولا يزال في مرحلة الانتشار، مشيرة إلى أن تنقل السكان بين المناطق يسهم في استمرار انتقال العدوى واتساع نطاق انتشار الفيروس.