الولايات المتحدة تبدأ رسمياً إجراءات إزالة سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف روبيو في بيان أنه أبلغ الكونغرس رسمياً ببدء هذه الإجراءات، على أن يصبح إلغاء التصنيف نافذا في غضون 45 يوماً، ما لم يرفضه المشرّعون، وهو أمر غير مرجّح.

وقال إن رفع العقوبات عن سورية سيفتح المجال أمام التجارة والاستثمار الدوليَين، ويمنح سورية فرصة لإعادة البناء، ويفتح فصلاً جديدا للشعب السوري.

وأضاف، أن سورية المستقرّة والموحدة والتي تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، لا تفيد المنطقة فحسب، بل تفيد العالم أجمع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماعهما في أنقرة الأربعاء، على هامش قمة حلف شمال الاطلسي "الناتو" رفع اسم سورية من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.