الجامعة العربية تجدد رفضها الهجمات الإيرانية العدوانية على مصالح وأراضي دول عربية خليجية

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، رفضه القاطع للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مصالح وأراضي دول عربية خليجية ومجاورة وآخرها تعرضها لناقلة النفط الخام السعودية العملاقة " وديان" وناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "الركيات"، فضلا عن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والمسيرات.

وحذر فهمي، في بيان أصدره اليوم، من الخطورة البالغة لهذا المسار التصعيدي وتوقيته الحسّاس؛ إذ يأتي في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإعادة انتظام الملاحة، بما يهدد بنسف هذه الجهود وجرّ المنطقة مجدداً إلى دائرة مواجهة مفتوحة لا تحمد عقباها.

وجدد تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ومع كافة دول الخليج العربية، مؤكدا أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء يستهدف إحدى دوله أو مصالحها الحيوية أو ممراتها البحرية يمس المصالح العربية المشتركة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.