ترامب يهدد باستهداف البنية التحتية في إيران والاستيلاء على جزيرة خرج

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا بأن بلاده قد تشن ضربات جديدة وعنيفة الليلة تستهدف البنية التحتية المدنية في إيران، والسيطرة على جزيرة خرج، وذلك إثر انهيار وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال ترامب: إذا لزم الأمر سندمر محطات الكهرباء والمياه لكن لا أرغب في ذلك، وقد نستولي كذلك على جزيرة خرج الإيرانية.

وأضاف ترامب إن الجيش الأميركي دمر 28 زورقا إيرانيا الليلة الماضية وربما ندمر المزيد من الزوارق هذه الليلة.