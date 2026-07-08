الكويت.. خروج خطوط هوائية لنقل التيار بشظايا ناتجة عن التصدي لهجمات

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت اليوم الأربعاء، خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت، في بيان نشرته عبر صفحتها بمنصة (إكس)، أن فرق الطوارئ التابعة لها باشرت عملها على الفور بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة.