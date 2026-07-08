ترامب: سنعاود ضرب إيران بقوة مساء اليوم

حذر الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب إيران من أن الولايات ‌المتحدة ​ستشن على الأرجح مزيدا من الضربات مساء اليوم الأربعاء عقب هجمات وقعت أمس.

وقال ترامب لصحفيين في قمة حلف شمال الأطلسي بتركيا قبل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سأوجه تحذيرا بسيطا. سنضربهم بقوة الليلة". وفي تصريحات سابقة لصحفيين في أنقرة، قال ترامب إن مذكرة التفاهم التي ‌كانت بمثابة اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "انتهت".

لكنه لم ‌يقل صراحة إن واشنطن ستعود إلى ‌الحرب الشاملة، ولم يتضح بعد ما ‌إذا كانت المفاوضات ‌بين الجانبين لتحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم ​ستستمر أم ‌لا.

وقال ترامب ​قبل اجتماعه مع زيلينسكي "لا أعرف ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق أم لا. قد ننجز الأمر ​دون اتفاق".

وفي معرض رده على سؤال بشأن احتمال استئناف الأعمال العسكرية ضد إيران قال ترامب: "لقد وجهنا لهم ضربات قوية للغاية الليلة الماضية، وقد نوجه لهم ضربات قوية مرة أخرى الليلة."

وأكد الرئيس الأميركي إن الضربات تأتي في إطار الرد المستمر على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وأضاف ترامب: "إنهم يتصرفون بشكل سيئ للغاية"، في إشارة إلى إيران، التي اتهمها بإطلاق طائرات مسيّرة وصاروخ على سفن تجارية.

وقال ترامب: لا يمكن أن يحصل الإيرانيون على أسلحة نووية ولو كانوا يملكونها لاستخدموها.

وكانت الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية لإيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد هجمات على ناقلات نفط في مضيق هرمز.





