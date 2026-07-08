إسرائيل تستعد لعودة القتال مع إيران

رفع الجيش الإسرائيلي درجة الاستعداد لاحتمال استئناف القتال مع إيران، بحسب ما ذكره موقع "واللا"، الذي أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي عقد، خلال هذا الأسبوع، اجتماعاً تنسيقياً مع القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، استعداداً لسيناريو تجدد المواجهات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد "انتهى"، في ظل تصاعد الأعمال القتالية.