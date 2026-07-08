ترامب: الاتفاق المؤقت مع إيران لإنهاء الحرب انتهى
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع "انتهت"، مضيفا: "لا أريد التعامل مع الإيرانيين، إنهم مرضى".
وأضاف ترامب: "أهدرنا الكثير من الوقت مع إيران ويجب علينا القيام بعملنا".
وأكد قائلا: "لن نترك إيران تمتلك سلاحا نوويا وهم مجانين وقتلوا الآلاف".
وأدلى ترامب بالتصريحات في أنقرة قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية.
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