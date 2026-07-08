ترامب: الاتفاق المؤقت مع إيران لإنهاء الحرب انتهى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إن مذكرة التفاهم ‌الموقعة مع ‌إيران لإنهاء الصراع "انتهت"، ‌مضيفا: "لا أريد التعامل مع الإيرانيين، إنهم مرضى".

وأضاف ترامب: "أهدرنا الكثير من الوقت مع إيران ويجب علينا القيام بعملنا".

وأكد قائلا: "لن نترك إيران تمتلك سلاحا نوويا وهم مجانين وقتلوا الآلاف".

وأدلى ⁠ترامب ​بالتصريحات ⁠في أنقرة قبيل ⁠انعقاد ⁠قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة ‌التركية.

