أميركا تعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران
قالت القيادة المركزية الأميركية، أمس، إنها أكملت جولة جديدة من الهجمات على إيران وإنها قصفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث هجوم لها.
وإلى جانب شن موجة جديدة من الهجمات على إيران، ألغت واشنطن أيضا ترخيصا كان يسمح لإيران ببيع النفط بعد أن أصيبت ثلاث ناقلات نفط بقذائف في مضيق هرمز.
وذكرت القيادة المركزية في بيان "استهدفت القوات الأميركية أنظمة دفاع جوي إيرانية، وشبكات قيادة وسيطرة، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صواريخ مضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز وبالقرب منه، بهدف إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدولية التي تمر عبر الممر التجاري الدولي".
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