أميركا تعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران

قالت القيادة المركزية الأميركية، أمس، إنها أكملت جولة جديدة من الهجمات على إيران ​وإنها قصفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث ‌هجوم لها.

وإلى جانب شن موجة جديدة من الهجمات على إيران، ألغت واشنطن أيضا ترخيصا كان يسمح لإيران ببيع النفط ​بعد أن أصيبت ثلاث ناقلات نفط بقذائف في ​مضيق هرمز.

وذكرت القيادة المركزية في بيان "استهدفت القوات الأميركية أنظمة دفاع جوي إيرانية، وشبكات قيادة وسيطرة، ومواقع ​رادار ساحلية، وقدرات صواريخ مضادة للسفن، وأكثر من 60 ​زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز وبالقرب منه، بهدف إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدولية ​التي تمر عبر الممر التجاري الدولي".