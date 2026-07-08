الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

أعلن الجيش الكويتي، صباح اليوم، أنه يتصدى لهجمات بالصواريخ والمسيّرات المعادية.

وكتب الجيش الكويتي في حسابه على منصة "إكس": "تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".

وأضاف: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.