الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
أعلن الجيش الكويتي، صباح اليوم، أنه يتصدى لهجمات بالصواريخ والمسيّرات المعادية.
وكتب الجيش الكويتي في حسابه على منصة "إكس": "تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".
وأضاف: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".
يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
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