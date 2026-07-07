ترامب يطالب مجدداً بالسيادة على جزيرة غرينلاند

أصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة يجب أن تكون هي المسيطرة على جزيرة غرينلاند بدلاً من الدنمارك، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكر ترامب أن الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي هي "جزء مهم" بالنسبة للولايات المتحدة، حيث كرر الادعاء الكاذب بأن الجزيرة محاطة بالسفن الصينية والروسية، وقال إنه لن يسمح بتهديد غرينلاند من قبل تلك الدول.

وذكر ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة: "يجب أن تسيطر عليها الولايات المتحدة، وليس الدنمارك ".