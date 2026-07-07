نتنياهو: متفق مع ترامب في القضايا الرئيسة المتعلقة بإيران

‌قال ​رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع ‌شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية اليوم ‌الثلاثاء إنه ‌على الرغم ‌من وجود ‌خلافات ​بينه ‌وبين الرئيس ​الأميركي دونالد ​ترامب بشأن إيران، فإنهما يتفقان في وجهات النظر المتعلقة ‌بالقضايا الرئيسة الخاصة بالجمهورية ​الإسلامية.

من جهة أخرى حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" لتركيا من شأنه "نسف توازن القوى" في الشرق الأوسط.

وقال في المقابلة إن أي صفقة مماثلة "من شأنها نسف توازن القوى في الشرق الأوسط، لأن تركيا، باعتقادي، لديها طموحات عدوانية".

وكان الرئيس الأميركي قال خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء، إن واشنطن ستنظر في إمكان بيع أنقرة طائرات من هذا الطراز.