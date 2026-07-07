عون: سيادة لبنان تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية

أعلن الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، اليوم الثلاثاء، أن سيادة لبنان تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية، رافضاً أن يفاوض أحد عن لبنان. وأدان عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في جنوب لبنان.

وجاء حديث عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفوداً من جمعية المصارف، و"حزب الوطنيين الاحرار"، وحزب "حركة التغيير"، حيث تناول امامهم الأوضاع الراهنة والمفاوضات والتطورات الأمنية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكّد عون أنه "لن يقبل تحت أي ظرف ان يفاوض احد عن لبنان، لأن سيادة لبنان تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية"، مضيفاً " للأسف هناك اليوم فريق في لبنان، خياراته تختلف عن خيارات غالبية اللبنانيين، وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه، ويعمل ليكون بديلاً عن الدولة، ويفاوض باسمها."

وأدان رئيس الجمهورية "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في الجنوب، والتي تسفر عن سقوط أبرياء وتفجير الاحياء السكنية، مما يعرقل الجهود المبذولة لإنهاء الحرب، وتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود."