ترامب: سأرفع العقوبات عن تركيا واتخذ قراراً بشأن بيع مقاتلات لها

قال الرئيس ‌الأميركي دونالد ​ترامب اليوم الثلاثاء إنه سيرفع العقوبات عن تركيا ويتخذ قرارا بشأن احتمال بيع طائرات إف-35 إلى تركيا، وذلك مع بدء اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة حلف شمال الأطلسي.

وردا على سؤال حول ‌الإجراءات المفروضة بموجب قانون لمواجهة خصوم الولايات المتحدة بفرض العقوبات ‌عليهم، قال ترامب لصحفيين "سنرفع العقوبات" عن ‌تركيا.

وفرضت واشنطن في 2020 ‌عقوبات بموجب ‌هذا القانون على تركيا بسبب حصولها على منظومات ​الدفاع الجوي ‌الروسية ​إس-400. واستبعدت أيضا أنقرة من برنامج مقاتلات إف-35، وهي خطوة وصفتها تركيا بأنها غير عادلة ​وغير قانونية.

وتوقع مصدران مطلعان اليوم أن يعلن ترامب دعمه لبيع محتمل لهذا الطراز من المقاتلات خلال زيارته لأنقرة، على الرغم من أن العقبات من ناحية القانون والكونغرس الأميركي لم تُحل بالكامل ‌بعد.

وقال ترامب "سيتم اتخاذ قرار" بهذا الشأن مضيفا ​أنه سيبحث أيضا مع أردوغان قضايا تجارية.