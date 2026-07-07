الرئيسان السوري والفرنسي يتفقان على إعادة تعيين سفيريهما بعد أكثر من عشر سنوات

اتفق الرئيسان السوري أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة تعيين سفيريهما بعد أكثر من عقد من الزمان.

وجدد الشرع في مؤتمر صحفي عقد في دمشق الى جانب نظيره الفرنسي حرص بلاده على استقرار لبنان وعودة المؤسسات الشرعية اللبنانية.

وأضاف " استقرار سورية من استقرار لبنان وبالعكس، وسورية تسعى لضبط الحدود معه، وتمكين الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية لتكون دولة قادرة على مواجهة تحدياتها ، وتقاطعت مقاربتنا حول الأهمية القصوى لدعم استقراره وسيادة مؤسساته، مع التأكيد الصارم على ضرورة بسط سلطة الدولة، واحتكارها الشرعي للسلاح كضامن وحيد للأمن الوطني اللبناني".



وأكد الرئيس الشرع " لقاؤنا اليوم يشكل علامة تاريخية فارقة، وزيارة تتوج مساراً من العمل المشترك الهادئ والعميق، وهي الزيارة الأولى لرئيس فرنسي منذ 18 عاماً وسورية تفتح أبوابها اليوم بشراكة متكافئة وجسر تواصل حيوي لا غنى عنه بين الشرق والغرب ، وما نؤسس له اليوم هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا، وقد أثمرت نقاشاتنا عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية".