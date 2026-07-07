ترامب: بوتين وزيلينسكي "يريدان اتفاقا" ينهي الحرب في أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في أنقرة، أن نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين "يريدان" التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحافيين بعيد وصوله إلى العاصمة التركية في اليوم الأول من قمة مرتقبة لحلف شمال الأطلسي "اعتقد أنهما يريدان التوصل إلى اتفاق. من المؤسف أن يكون الأمر قد استغرق هذا الوقت الطويل، لكنني أعتقد أن شيئا ما سيظهر".

وفي وقت سابق، دعا زيلينسكي حلف شمال الأطلسي الى زيادة مساعداته لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي.

وقال من العاصمة التركية "نحن قادرون على القيام بكل ما تبقّى بأنفسنا، لكن عندما يتعلق الأمر بالدفاع الجوي، فنحن بحاجة إلى عزيمة شركائنا".