سورية: زيارة ماكرون تاريخية ومحطة مفصلية في مسار العلاقات

اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى دمشق "تاريخية" وتشكل "محطة مفصلية" في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدا مواصلة بلاده "مواجهة الإرهاب بكل أشكاله".

وقال الشيباني في منشور على منصة إكس إن زيارة الرئيس الفرنسي "التاريخية" شكلت "محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية الفرنسية، وأرست مرحلة جديدة من الشراكة".

وأضاف "لن تغير أي محاولات لعرقلة مسار سوريا أو النيل من أمنها واستقرارها من حقيقة أنها تمضي بثبات نحو استعادة دورها الإقليمي والدولي"، وذلك بعد وقوع انفجارين صباح الثلاثاء قرب فندق إقامة ماكرون، حيث واصل الرئيس الفرنسي، الذي غادر موكبه الفندق قبل الانفجارين بوقت قصير، زيارته والتقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي.