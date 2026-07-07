مصرع أوكرانية متهمة باستهداف رجل أعمال بعبوة ناسفة

عثرت السلطات الأوكرانية على جثة ‌مواطنة يُشتبه بتورطها في هجوم بقنبلة استهدف رجل أعمال ثرياً من أصل أوكراني في موناكو الأسبوع الماضي.

وقالت النيابة العامة الأوكرانية في بيان اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض أيضاً على موظف في جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية، ⁠والذي اعترف بقتل المرأة بالاشتراك مع مشتبه به آخر.

وكانت صحيفة أوكراينسكا برافدا الأوكرانية قد أفادت اليوم بأنه تم العثور على جثة المرأة ‌قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون أن المرأة قُتلت بالرصاص، وعُثر ‌على جثتها قرابة الساعة 11 مساء ‌بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين.

وجرى تحديد ‌أناستاسيا بيريزوفسكا (39 عاماً) ‌مشتبها بها رئيسية، وفقا لنشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول)، والتي أشارت إلى أنها ‌أوكرانية الجنسية وتتحدث الألمانية.

وطلبت سلطات موناكو ⁠توقيفها بتهم الشروع في القتل وزرع عبوة ناسفة في مكان عام لأغراض إجرامية والتآمر الجنائي.

ونقلت ⁠أوكراينسكا برافدا عن مصدر آخر في أجهزة إنفاذ القانون أنه جرى احتجاز شخصين مشتبه بهما على صلة بالقضية.

وأضافت الصحيفة أن أحدهما ضابط في المخابرات الأوكرانية، وأن الآخر ضابط سابق ‌في أجهزة إنفاذ القانون.

وقالت مصادر ⁠إن فاديم ⁠يرمولاييف، المولود في أوكرانيا، وشريكته وابنه أصيبوا بجروح في الهجوم الذي وقع يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.

وحصل يرمولاييف على الجنسية القبرصية في 2019، وفرضت عليه عقوبات أوكرانية في 2023، والتي تقول وسائل إعلام أوكرانية إنها كانت بسبب ممارسته أنشطة تجارية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.